Dez anos depois, Kristen Stewart reencontra a "filha" Renesmee

Kristen Stewart, conhecida por ter assumido o papel de Bella na mais famosa produção de vampiros, o "Crepúsculo", reencontrou esta semana a atriz que interpretou a sua filha Renesmee na saga cinematográfica.

Já lá vão dez anos desde o lançamento de "Crepúsculo", a primeira longa-metragem da saga de vampiros que tanto fez sucesso. Entre 2008 e 2012, os filmes baseados na série de livros de Stephenie Meyer prenderam muito adolescentes ao grande ecrã.

E quem não se lembra da pequena Renesmee, a filha de Kristen Stewart em "A Saga Twilight: Amanhecer - Parte 2"? O recente encontro entre as duas atrizes, durante um evento da Chanel, deixou os fãs da saga entusiasmados.

Mas para surpresa de muitos, Mackenzie Foy, que interpretou na altura a menina, tem já 17 anos. A filha de Bella e Edward cresceu e conta já com uma carreira de sucesso, tendo estado envolvida em projetos no mundo da moda e no cinema.

A jovem atriz vai protagonizar um dos próximos filmes da Disney, "O Quebra-Nozes", que chega aos cinemas ainda este ano de 2018. Por sua vez, Kristen Stewart integrará o elenco do drama "Lizzie" e do thriller "Underwater".