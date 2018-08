Dia da Mãe: Como as figuras públicas lembraram o "amor incondicional"

Nuno Azinheira 06 Maio 2018 às 18:26 Facebook

Neste 6 de maio, vários famosos partilharam nas suas redes sociais o elogio à maternidade, esse "amor incondicional" que une mães e filhos. Percorra a fotogaleria e veja as mensagens e fotografias que partilharam.

Cristina Ferreira, Tânia Ribas de Oliveira, Andreia Rodrigues, Ana Guiomar, ou Katia Aveiro. Ao longo do dia, tem sido muitas as caras conhecidas do público português que aproveitaram as redes sociais para agradecer o tanto que receberam das suas progenitoras.

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues, que partilhou uma fotografia ao lado da sua "querida mãe", enquanto o ator Pedro Barroso salientou que "não interessam as coordenadas" que o separam da sua mãe porque ela vai lá estar "sempre".

Neste dia, existe quem tenha decidido celebrar o fato de ser mãe. A cantora Carolina Deslandes congratulou todas as matriarcas que perderam "o direito ao telemóvel", que ficaram de "cocó na mão" e levaram com "xixi em cima".

Já Cristina Ferreira realçou uma frase da escritora Helena Sacadura Cabral para demonstrar o quão importante é uma "mãe primeiro pensar em si"."Só quem gosta de si, ama os outros", sublinhou.