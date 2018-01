Diana Chaves assinala 10.º aniversário de namoro com César Peixoto

Ana Filipe Silveira Ontem às 20:28 Facebook

Diana Chaves e César Peixoto estão juntos há dez anos. A data foi celebrada pela apresentadora, que publicou, esta sexta-feira, no Instagram, uma fotografia com o ex-futebolista.

Têm uma filha em comum, Pilar, de cinco anos, e são um dos casais mais acarinhados do panorama artístico português. Diana Chaves, que se tornou conhecida devido à participação na série juvenil "Morangos com Açucar", e o antigo jogador do Benfica e do Sporting de Braga comemoram esta sexta-feira, dia cinco de janeiro, dez anos de namoro.

Diana Chaves e César Peixoto começaram a namorar em 2008, no mesmo ano em que César Peixoto se separou de Isabel Figueira, com quem casou em 2005 e com quem tem um filho em comum, Rodrigo, agora com 11 anos.

Não raras vezes, o casal troca carinhos e declarações de amor nas respetivas redes sociais, onde só Diana Chaves tem mais de 410 mil seguidores. Na mais recente, em apenas duas horas, são já dezenas os comentários a acarinhar o casal e a desejar as maiores felicidades.