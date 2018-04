Diego Maradona é avô pela segunda vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:22 Facebook

O ex-jogador argentino Diego Maradona está encantado com Diego Matias Maradona. O seu segundo neto nasceu este domingo e o avô não perdeu tempo a mostrá-lo ao mundo.

"Conto-vos que nasceu hoje [domingo] o meu neto Diego Matias Maradona. Pesa três quilos e meio e é lindo", escreveu Diego Maradona como legenda de uma imagem do recém-nascido ainda na maternidade e ao lado do pai, Diego Jr Maradona.

O argentino confessou ainda estar "muito feliz e de coração cheio". "Vou desfrutar como não pude fazer com o meu filho Diego", adiantou.

O bebé é o primeiro fruto da relação do filho do ex-jogador com Nunzia Pennino. Maradona é ainda avô de Benjamin Agüero, filho que Gianinna Maradona teve com Sergio Agüero, do Manchester City, em 2009.