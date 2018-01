Dina Félix da Costa declara-se a Miguel Melo: "Um amor que me curou"

Nuno Azinheira Hoje às 15:12 Facebook

A atriz, que interpretou Rita Ferreira da Fonseca na novela da TVI "Ouro Verde", afirma que o também ator Miguel Melo, popularizado na série "Os Batanetes", é "a maior" das suas alegrias e que a fez "acreditar em si" e num "amor forte".

"A maior de todas as minhas alegrias, quem me fez acreditar, eu própria não acreditava! Um Amor que me curou (quase) tudo". Foi desta forma que a atriz Dina Félix da Costa, 37 anos, iniciou uma longa mensagem em que declara o seu amor a Miguel Melo, 51, com quem está junto desde 2010.

Na sua página de Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do companheiro e agradeceu-lhe tudo o que tem feito por si, apelidando-o de "ator sábio".

Na mensagem, a atriz da TVI formula ainda um desejo para 2018: que a cumplicidade se estenda também à representação e que ambos possam contracenar juntos.

Ao longo dos últimos sete anos, o casal tem partilhado com frequência fotografias suas nas redes sociais, sinal da sua felicidade, depois das experiências frustradas do passado.

Miguel Melo teve um relacionamento com a ex-manequim e apresentadora Rute Marques, que terminou em 2008, enquanto Dina Félix da Costa separou-se em 2010 de Hugo Sequeira, de quem tem um filho, Xavier.