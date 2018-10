Diogo Amaral em manifestação nas ruas de São Paulo

Hoje às 12:59 Facebook

O ator rumou ao Brasil para participar na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com o filme "Pedro e Inês, e foi surpreendido, nas ruas da cidade, por uma manifestação de apoio a Fernando Haddad, candidato às eleições presidenciais que se realizam este domingo no país.

O destino do Brasil decide-se este domingo, com a segunda volta das eleições presidenciais que colocam frente a frente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e Fernando Haddad, do Partido Trabalhista (PT). Em São Paulo, onde participa na Mostra Internacional de Cinema da cidade, Diogo Amaral foi apanhado no meio de uma manifestação a favor do candidato do PT.

Manifestamente satisfeito por testemunhar um dos atos eleitores mais importantes do país, o ator da SIC sentiu-se privilegiado por se "cruzar com a energia da mudança". "Emocionante ver o povo na rua a lutar pela liberdade! Boa sorte Brasil, estou com vocês", escreveu no seu perfil de Instagram, onde publicou um registo captado no meio da multidão.

O filme "Pedro e Inês", realizado por António Ferreira e atualmente em exibição nas salas de cinema internacionais, está em competição oficial na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Com 28 mil espectadores, é o segundo filme português mais visto deste ano.

Além desta, foi selecionado para a competição oficial do MWFF 2018 - Festival Internacional de Cinema de Montreal, no Canadá, e para o Festival do Rio, em novembro.

Joana de Verona e Vera Kolodzig também integram o elenco.