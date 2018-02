Diogo Amaral não comenta romance com Jessica Athayde: "Estou feliz"

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:57 Facebook

À margem da apresentação de "Vidas Opostas", novela que marca o seu regresso à SIC, Diogo Amaral foi questionado sobre as recentes notícias que lhe atribuem um romance com Jessica Athayde. Apesar de não comentar o alegado namoro, o ator deixou escapar que está "feliz".

O ano de 2018 está a ser de mudanças para Diogo Amaral. Depois de mais de dez anos ligado à ficção da TVI, o ator, de 36 anos, está de regresso à SIC e poderá também ter voltado a encontrar o amor. Durante à apresentação da novela na qual será um dos protagonistas, o intérprete preferiu não falar da vida pessoal mas garantiu estar numa boa fase.

"Hoje não queria nada (falar disso). Estamos aqui no 'kick of' da novela e não sou muito de falar da minha vida. Estou feliz. Estou a falar de uma maneira geral na minha vida. Hoje não é dia para isso, falamos noutro momento sobre isso", disse ao JN.

A revista "Nova Gente" fotografou os dois atores no aeroporto de Lisboa, no passado dia 2, garantindo que existia um grande clima de cumplicidade entre ambos. A mesma publicação avança que Diogo Amaral e Jessica Athayde terão viajado juntos para Londres, Inglaterra.

Na pele de um jornalista

Em "Vidas Opostas", Diogo Amaral vai vestir a pele de Jorge Vaz, um conceituado jornalista de investigação que vive no Canadá e se vê obrigado a regressar a Portugal para resolver um problema familiar. O ex-marido da atriz Vera Kolodzig integra o quarteto de protagonistas, juntamente com Sara Matos, Joana Santos e Renato Godinho.

Dez anos depois de "Floribella", o seu último projeto ligado à estação de Carnaxide, o ator encara o novo desafio com entusiasmo e diz sentir-se valorizado pelo canal.

"Esta é uma oportunidade de voltar à estaca zero, com essa humildade de saber que vou trabalhar num sítio onde gostam muito de mim e me reconhecem. Não quer dizer que no outro lado [TVI, onde trabalhou nos últimos dez anos] não reconhecessem, mas é diferente", afirmou Diogo Amaral ao nosso jornal.