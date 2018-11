Diogo Infante anuncia "espetáculo especial" a favor de António Cordeiro

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:58 Facebook

O espetáculo da peça de teatro "O Deus da Carnificina", que subirá ao palco do Casino Lisboa a 29 de novembro, será "especialmente dedicado" a António Cordeiro, a quem foi diagnosticada uma "doença grave e incurável, que vai condicionando progressivamente a fala e os movimentos".

Diogo Infante, Rita Salema, Patrícia Tavares e Jorge Mourato vão apresentar-se no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, a 29 deste mês, com uma missão extraordinária: protagonizar um espetáculo de "O Deus da Carnificina" cuja receita reverte "inteiramente a favor do ator António Cordeiro, que está a passar um momento particularmente delicado na sua vida".

Diogo Infante explicou nas redes sociais que "é nestas alturas que a solidariedade e o carinho se devem manifestar", referindo-se ao facto de o colega ter sido diagnosticado com paralesiasupranuclear progressiva, "doença grave e incurável, que vai condicionando progressivamente a fala e os movimentos". "Tenho de reaprender tudo de novo: como é que devo andar, como é que devo falar, como é que me devo sentar...", contou o próprio.

"É sempre de onde menos esperamos que as maiores e melhores surpresas surgem", escreveu Cordeiro, de 59 anos, no seu perfil de Facebook sobre a iniciativa.

Depois de uma temporada em Lisboa, "O Deus da Carnificina" tem estado em cena no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, regressando naquele dia à capital.