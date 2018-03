Nuno Azinheira Hoje às 13:00 Facebook

Diogo Piçarra, de 27 anos, anunciou anteontem a sua desistência do Festival da Canção, apesar de ser um dos favoritos à vitória do certame.

Vinte e quatro horas depois de ter anunciado a sua desistência do Festival RTP da Canção, devido às suspeitas de ter plagiado um cântico litúrgico de 1979, Diogo Piçarra continua debaixo dos holofotes: a "Canção do fim", com que se apresentou e ganhou a semifinal do festival, já leva um milhão de visualizações no YouTube.

Ao mesmo tempo, a canção "Abre os meus olhos", cantada pelo pastor Walter, conheceu um significativo aumento de visualizações nas últimas 48 horas, estando a caminho das 300 mil, um valor superior ao da maior parte das músicas que participaram nas semifinais do festival.

Também as montagens feitas com as duas canções - para se aferir da possibilidade de plágio - têm crescido em visualizações no canal de vídeos, o que prova o interesse que o assunto tem despertado junto do público.

Na página oficial de Diogo Piçarra, onde o cantor anunciou a sua desistência, a onda de apoio continua. "A minha posição mantém-se em relação à minha música, a consciência tranquila e cabeça erguida. Mas não pretendo alimentar mais esta nuvem. Tudo isto que se criou em torno da minha participação já não é música", justificou anteontem o cantor.

Apesar de algumas críticas, a esmagadora maioria dos comentários é de apoio ao artista de 27 anos. "Para muitos de nós, o festival acabou aqui. Mas não queremos que acabes aqui, queremos que continues a cantar essa linda música! És uma grande inspiração", escreve um dos seguidores.

Mas há quem não concorde com a desistência. "Se não fizeste plágio, não tinhas de desistir. Isso é quase dar razão a essa gentalha. Tinhas música para ganhar".

O apoio não é só anónimo. José Cid, que entrou na primeira semifinal, uma semana antes, e não foi apurado, elogiou a decisão de Piçarra. "Dou-te os parabéns pelo teu trabalho e carreira! Tomaste a decisão certa! Defendeste a tua integridade como músico e como pessoa, e fizeste-o bem! Força! Segue em frente, com o mesmo vigor como tens feito até aqui! Um abraço do teu colega Zé Cid".

Entretanto, a Igreja Universal do Reino de Deus fez saber que não detém direitos sobre a música que tem sido comparada com a "Canção do fim" e rejeitou ligações com o intérprete.

"Face às recentes notícias que referem que a música composta e interpretada pelo cantor Diogo Piçarra no Festival da Canção é um plágio de uma música da IURD [Igreja Universal do Reino de Deus] e de um pastor desta Igreja, vem a IURD esclarecer que tal não corresponde à verdade", diz uma nota enviada à Lusa. Diz ainda que não "detém qualquer direito sobre esta música, nem o intérprete ali referenciado tem qualquer relação com a IURD".