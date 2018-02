Diretora de programas da SIC casou-se com atriz de "Paixão"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:13 Facebook

A diretora de programas da SIC, Gabriela Sobral, e a atriz Inês Herédia, que integra o elenco de "Paixão", da estação de Carnaxide, deram o nó. A notícia foi confirmada pelo JN junto de fonte próxima do casal.

A responsável pela programação da SIC e a atriz e cantora oficializaram a relação no passado dia 10 de fevereiro, em Oeiras, numa cerimónia íntima, onde só estiveram presentes amigos e familiares próximos de ambas.

Gabriela, de 52 anos, e Inês, de 28, namoram há cerca de um ano mas a relação tem sido pautada por total discrição. Confrontada pelo nosso jornal, fonte próxima das duas confirmou o matrimónio.

O JN contactou a agência que representa Inês Herédia para obter uma reação da Júlia da novela "Paixão", exibida no horário nobre da SIC. "Elas não vão falar sobre isso", respondeu Hélio Bernardino. O nosso jornal tentou ainda falar com Gabriela Sobral, mas até ao momento a diretora de programas da SIC não respondeu.

Gabriela Sobral frequentou o curso da Federação Portuguesa de Cinema e o curso de Produção e Realização da RTP, trabalhou entre 1988 e 1998 em várias empresas de conteúdos televisivos como produtora executiva e, nesse último ano, assessorou o diretor de programas da RTP na área dos conteúdos.

Em 1999, assume a direção de produção e ficção da TVI, canal no qual desempenhou funções durante 11 anos. Integrou a direção de programas da SIC em 2010, primeiro como diretora de produção e coordenação de projetos e depois como diretora de conteúdos. Em março do ano passado, Gabriela foi chamada pelo canal para liderar a direção de programas da estação ao lado de Luís Proença.

Já Inês Herédia é conhecida do grande público português desde 2012, ano em que participou no concurso "Ídolos", da SIC. No ano passado, e depois de alguns projetos em teatro e cinema, estreou-se nas novelas pela mão do mesmo canal, encarnando o papel de Júlia na atual principal aposta do horário nobre da estação de Carnaxide