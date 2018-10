Carolina Morais Hoje às 10:30 Facebook

A imprensa norte-americana descobriu que Jennifer Garner tem estado a namorar discretamente com o empresário John Miller nos últimos seis meses. "A relação está a ficar bastante séria", revelou uma fonte.

Semanas depois de ter finalizado o divórcio de Ben Affleck, de quem se separou há três anos, Jennifer Garner volta a ser notícia devido à sua vida amorosa. A imprensa norte-americana acaba de descobrir que a atriz de 46 anos tem estado a namorar nos últimos seis meses - embora muito discretamente - com um homem de negócios.

Trata-se de John Miller, CEO da empresa CaliGroup, que detém uma cadeia de hamburguerias nos EUA. "A relação está a ficar bastante séria", garantiu uma fonte da "US Weekly". "A Jen faz sobressair o melhor no John e ele está mais feliz que nunca. É uma relação afetuosa e saudável."

Por outro lado, fontes da revista "People" e do site "E!News" explicam que a relação não é tão séria assim, tendo em conta que o empresário de 40 anos ainda nem sequer conheceu os filhos da atriz.

Jennifer Garner foi casada durante dez anos com Ben Affleck, com quem tem três filhos: Violet, 12 anos; Seraphina, de nove; e Samuel, de seis. Miller também já foi casado anteriormente, com a violinista Caroline Campbell, de quem se divorciou em 2011.

Descubra quem é o novo namorado da atriz no vídeo abaixo.