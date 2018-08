Divulgada a certidão de nascimento do príncipe Louis Arthur Charles

João Manuel Farinha 02 Maio 2018 às 14:18 Facebook

Twitter

O terceiro filho dos duques de Cambridge foi registado oficialmente esta terça-feira e a respetiva certidão foi tornada pública. No documento, estão indicados o nome completo do bebé, bem como as ocupações profissionais de William e Kate.

Uma semana e um dia depois de ter nascido, o príncipe Louis Arthur Charles foi oficialmente registado. A certidão de nascimento foi tornada pública e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

No documento estão assinaladas informações como a data e o local de nascimento (23 de abril, Hospital de St. Mary, em Londres) e o nome completo do bebé real: Sua Alteza Real Príncipe Louis Arthur Charles de Cambridge.

Tal como já tinha acontecido aquando do nascimento dos dois filhos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, William e Kate preencheram o espaço dedicado às ocupações profissionais como "príncipe" e "princesa" do Reino Unido, respetivamente.

O processo burocrático foi tratado por um notário que se deslocou propositadamente ao Palácio de Kensington, residência oficial dos duques de Cambridge.