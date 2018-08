Divulgada causa da morte de atriz de "Super-Homem"

João Manuel Farinha Hoje às 12:04 Facebook

Quase três meses depois de ter sido encontrada morta em casa, as autoridades confirmaram que a atriz Margot Kidder morreu na sequência de uma overdose intencional de álcool e drogas.

Margot Kidder morreu devido a uma overdose intencional de álcool e drogas, de acordo com o Instituto de Medicina Legal do condado de Park, no estado norte-americano do Montana. Na altura da morte, dia 13 de maio, a agente da atriz comunicou à imprensa que morte tinha sido pacífica e havia ocorrido durante o sono.

Em entrevista à agência "Associated Press", a filha de Margot Kidder garantiu que já sabia que a mãe se tinha suicidado e mostrou-se "aliviada" por finalmente a verdade ser conhecida.

A atriz sofria de distúrbios mentais e tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. Segundo a imprensa norte-americana, chegou mesmo a viver na rua durante um período em que a doença não estava controlada.

Kidder ficou conhecida ao interpretar o papel de Lois Lane nos três primeiros filmes da saga "Super-Homem", nos anos de 1978, 1980, 1983 e 1987. Tinha 69 anos.