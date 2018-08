Divulgada fotografia íntima de Asia Argento com jovem de 17 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:25 Facebook

O site especializado em celebridades TMZ publicou uma imagem de Asia Argento deitada ao lado de Jimmy Bennett quando este tinha, alegadamente, 17 anos. O jovem ator e músico terá acusado a artista italiana de o ter "agredido sexualmente, no quarto de um hotel na Califórnia", quando ele era menor e ela tinha 37 anos.

Asia Argento disse estar "profundamente chocada e magoada por ter de ler notícias que são absolutamente falsas", referindo-se a uma notícia publicada no "The New York Times" que dava conta de ter chegado a acordo com Jimmy Bennett, que a acusou de agressão sexual quando ele tinha 17 anos e ela 37.

Agora, é o site TMZ a partilhar no seu site uma fotografia de ambos numa cama. O portal de notícias de celebridades garante que a imagem foi captada num hotel na Marina del Rey, na Califórnia. "Uma fonte contou ao TMZ que a fotografia foi tirada depois de os dois terem tido relações sexuais", lê-se no site.

O mesmo acrescenta que Argento e Bennett chegaram a acordo quanto a um possível processo movido em abril passado pelo jovem: Anthony Bourdain, então namorado da atriz e realizadora, terá pagado 380 mil dólares (qualquer coisa como 320 mil euros) ao músico pelo encerramento do caso. Bourdain morreu em junho.

No mesmo artigo, o TMZ mostra uma alegada troca de mensagens entre Argento - uma das vozes do movimento "Me Too" e uma das dezenas de mulheres que denunciaram comportamentos sexuais abusivos e violação por parte do produtor de cinema Harvey Weinstein - e uma amiga. "Eu fiz sexo com ele e foi estranho, não sabia que ele era menor até (receber) a carta do processo (movido por Bennett), terá escrito a italiana.