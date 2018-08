Divulgadas fotografias oficiais do casamento de Harry e Meghan

Dúlio Silva 21 Maio 2018 às 15:33 Facebook

Quarenta e oito horas depois de os agora duques de Sussex terem trocado juras de amor eterno, o palácio de Kensington divulgou três fotografias oficiais do casamento. Numa delas, pode ver-se a família real britânica a ladear o príncipe Harry e a ex-atriz norte-americana Meghan Markle.

A residência oficial do recém-casal partilhou, ao início da tarde desta segunda-feira, três retratos captados pelo britânico Alexi Lubomirski, o fotógrafo designado para registar os momentos mais marcantes do casamento real e que já tinha sido o responsável pelas imagens oficiais do noivado de Harry e Meghan.

Os familiares diretos de Harry - entre eles a rainha Isabel II, Filipe, Carlos, Camilla, William e Kate - juntaram-se ao recém-casal para a primeira fotografia. Ao lado da norte-americana surge a sua mãe, Doria Ragland, a única da família da ex-atriz a marcar presença na cerimónia.

Na segunda imagem, Harry e Meghan aparecem ladeados pelas seis damas de honor e pelos quatro pajens que abrilhantaram ainda mais o enlace. Do grupo fizeram parte George e Charlotte, os filhos mais velhos dos duques de Cambridge.

O terceiro e último retrato oficial é protagonizado somente pelo duque e pela duquesa de Sussex. Na legenda da imagem, o palácio de Kensington escreve que Harry e Meghan "gostariam de agradecer a todos os que participaram nas comemorações de seu casamento".

O enlace aconteceu no passado sábado, na capela de St. George, no Castelo de Windsor. A cerimónia foi acompanhada através da televisão por 18 milhões de britânicos, de acordo com o jornal "The Guardian". Foi o programa mais visto do ano na televisão inglesa, com a grande maioria dos espectadores a preferir a transmissão da BBC, a quem coube a difusão do sinal internacional para o mundo inteiro.