DJ vencedor de um Grammy detido por posse de drogas

O DJ norte-americano David Morales foi detido num aeroporto de Fukuoka, no Japão, depois de terem sido encontrados na sua bagagem de mão 0,3 gramas de ecstasy, uma substância psicotrópica usada normalmente como droga recreativa.

O artista, de 58 anos, deslocou-se até aquele país asiático para participar num evento, este domingo, mas foi detido ainda no aeroporto quando as autoridades ali presentes detetaram que este tinha em sua posse 0,3 gramas de ecstasy.

O vencedor de um Grammy em 1998 negou, segundo o jornal japonês "Sankei Shimbun", que as substâncias psicotrópicas fossem dele e garantiu às autoridades que poderia ter sido alguém a colocá-las ali de modo a incriminarem-no.

No Japão, as leis contra a posse e tráfico de drogas são bastante rigorosas e podem levar ao pagamento de multas até aos 23 mil euros e a penas de prisão até aos sete anos.

David Morales foi uma das figuras nova-iorquinas mais influentes no mundo da dança durante as décadas de 1980 e 1990 e ao longo da sua carreira chegou a trabalhar com nomes importantes da música, como Aretha Franklin, Michael Jackson e Eric Clapton.