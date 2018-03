Djaló: "Falta de confiança" motivou separação de Luciana Abreu

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:24 Facebook

Raras foram as manifestações de Yannick Djaló sobre o que ditara o fim do matrimónio com Luciana Abreu. Até agora. O futebolista confessou o "grande motivo" que levou ao divórcio com a estrela da SIC. E fê-lo ao lado da nova namorada.

"A falta de confiança foi, sem dúvida, o grande motivo da minha separação", afirmou Yannick Djaló, num direto transmitido na rede social Instagram. A revelação foi feita ao lado da sua nova cara-metade, a moçambicana Daisy Gonçalves, de quem poderá estar noivo.

O jogador do Vitória de Setúbal e a atriz e cantora separaram-se em meados de 2012, tendo somente assinado os papéis de divórcio a 31 de dezembro de 2013, depois de três anos de casamento.

A rutura foi pautada por animosidades de parte a parte, mesmo cinco anos após tal se ter concretizado. No final do ano passado, por exemplo, o ex-casal trocou acusações através da imprensa. Se Djaló alega que a mãe das suas filhas Lyonce e Lyannii Viiktórya, de seis e cinco anos, o "proíbe" de falar com as crianças, Lucy lamenta que elas "só falem com o pai quando ele quer e bem entende".

Ambos já refizeram, entretanto, as suas vidas amorosas. A artista, de 32 anos, oficializou, em outubro do ano passado, a sua relação com Daniel Souza. Dois meses depois, nasciam os dois primeiros frutos deste enlace, Amoor e Valentine Viktória.

Já o futebolista, de 31, revelou no Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, ter reencontrado o amor ao lado da "blogger" moçambicana Daisy Gonçalves.