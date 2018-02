Doentes com Fibromialgia acusam Rita Ribeiro de desprezar dor

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:49 Facebook

A Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia (APDF) lamenta, num comunicado a que o JN teve acesso, o depoimento de Rita Ribeiro no programa "Você na TV", no qual a atriz revelou ter sido diagnosticada com esta patologia "há dois anos".

A APDF refere-se a Rita Ribeiro como "uma pessoa pública que revela ser um ser humano com demasiada leveza de sentimentos, quase a atingir a leviandade". Em causa está a entrevista concedida ao programa matinal da TVI, na passada quinta-feira, na qual a atriz tornou pública a doença contra a qual luta "para ser um voto de esperança para as pessoas" que padecem da mesma patologia.

Com o seu discurso, a atriz, de 62 anos, mostrou "desconhecer e desprezar o sofrimento de tantos milhares de doentes que não possuem a sua capacidade económica para tratar uma doença que exige um permanente acompanhamento multidisciplinar, de forma a poder ser minimamente suportável e não incapacitante", considera a associação.

Na referida entrevista, Rita Ribeiro destacou não estar a ser medicada e que luta contra a fibromialgia com "caminhadas diárias, de quatro ou cinco quilómetros", "uma suplementação bastante grande", acupuntura, ginástica e ioga. A isto, juntou-se uma mudança na "alimentação toda".

A APDF sublinha, assim, que Rita Ribeiro é "uma doente privilegiada", que "possui tempo e capacidade económica para se fazer rodear de tudo aquilo que o seu organismo vai pedindo no seu dia-a-dia, cumprindo o rigor das exigências que a fibromialgia lhe provoca" e que "tem a felicidade de poder estar rodeada de anjos que a controlam e ajudam de acordo com as suas necessidades", realidade que não é transversal a todos os fibromiálgicos.

"Que bom deve ser, de facto, estar rodeada de anjos que faz a Rita Ribeiro conseguir fazer abrandar toda a sintomatologia de uma doença que não é, de todo, para quem tem de trabalhar e não tem um único anjo para ajudar!", acrescenta a associação.

Os Doentes com Fibromialgia repudiam ainda o momento em que Rita Ribeiro considerou que "ter sido diagnosticado com fibromialgia foi uma bênção". "Não me levem a mal dizer isto. Fez com que eu me cuidasse muito mais", disse a atriz, garantindo que a fibromialgia "não é incapacitante desde que uma pessoa se trate e se cuide".

"Há termos que nunca devem ser usados, nem sequer em sentido figurado, quando se fala de uma doença que afeta tantos milhares de doentes de uma forma tão grave", atira a APDF, que na mesma nota defende que, perante o discurso da atriz, esta "só poderá ser atingida por um grau mínimo da fibromialgia".

"Foi muito infeliz a Rita Ribeiro por se ter esquecido ou até ignorar os milhares de doentes fibromiálgicos que não têm as possibilidades que veio mostrar publicamente que diz possuir, revelando uma forma de egoísmo e crueldade que só poderemos lamentar."

Doentes com Fibromialgia "louvam postura de Cristina Ferreira"

A entrevista foi conduzida por Cristina Ferreira (Manuel Luís Goucha, que com ela apresenta o "Você na TV, estava naquela manhã a gravar o programa "A Tua Cara Não Me É Estranha"). A APDF "louva a postura" da apresentadora, "que demonstrou estar bem informada sobre a patologia em causa e que conseguiu prestar uma informação minimamente correta do que sofrem os doentes portadores desta patologia e de uma forma minimamente informada, soube defendê-los".

A associação considera que Cristina "salvou esta triste reportagem, colocando-se ao lado de quem tanto sofre com a fibromialgia", mas realça que a convidada, Rita Ribeiro, "foi muito mal escolhida para prestar o seu testemunho como figura pública e como portadora de fibromialgia".

Rita não quer entrar "em competição com quem tem mais ou menos dores"

Nas horas seguintes à entrevista, várias foram as críticas lançadas a Rita Ribeiro na página oficial de Cristina Ferreira no Facebook. Como forma de defesa, a atriz entrou na discussão para dizer que não vai "entrar em competição com quem tem mais ou menos dores!"

"Nunca pensei tornar público um assunto que é da minha vida pessoal, mas quis partilhar soluções que na minha experiência me fizeram ter uma melhor qualidade de vida! Em qualquer questão o que todos nós, seres humanos, precisamos é de soluções! Mas é o meu ponto de vista e respeito todos os outros!", explicou a atriz, que integrou recentemente o elenco da novela "A Herdeira", também da TVI.

Rita termina a mensagem desejando "as maiores felicidades para todas estas senhoras" que demonstraram estar contra o seu depoimento. "Mas ocorre-me dizer que "destilar" azedume não contribui em nada para a nossa saúde!", lançou.