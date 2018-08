Dolores Aveiro desmente "doença súbita" e diz que está cheia de saúde

Nuno Azinheira Hoje às 11:52 Facebook

A mãe de Cristiano Ronaldo desmentiu este domingo a notícia que faz a capa da revista "TV 7 Dias", acusando a publicação de ter feito uma "notícia falsa sem qualquer fundamento e sem pingo de respeito" por si.

Dolores Aveiro não está doente. "Graças a Deus, esta notícia é a mais falsa das falsas notícias que aparecem todos os dias... Cumprimentos cheios de saúde, que graças a Deus tenho, e Feliz domingo", escreve a matriarca do clã Aveiro numa publicação na sua conta de Instagram, em que surge com a capa da revista desta semana nas mãos.

A publicação do grupo Impala conta na capa da edição deste domingo que a mãe de CR7, que está de férias no Algarve com o companheiro e Cristianinho, o filho mais velho de Ronaldo, se sentiu mal na sexta-feira e precisou de ser assistida pelo INEM.

"Olhei para esta capa e pensei meu Deus que mulher teve uma doença súbita tão parecida comigo afinal aproximei-me e vi que era eu!!! Tive doente e nem sabia", conclui, de forma irónica, Dolores Aveiro.