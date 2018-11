Dolores Aveiro e Georgina lado a lado para aplaudir Ronaldo

Nuno Azinheira Hoje às 11:54 Facebook

Dolores Aveiro e Georgina Rodriguez deram, sábado, mais um passo para acabar com os rumores de que não se falam. A mãe e a namorada de Cristiano estiveram no estádio lado a lado para aplaudir o jogador.

Cristiano Ronaldo marcou este sábado mais um golo, bateu um novo recorde e ajudou a Juventus a conquistar mais uma vitória na Série A italiana. E tinha a mãe e a namorada nas bancadas do estádio, em Turim.

Dolores Aveiro e Georgina Rodriguez, que segundo a imprensa internacional estão de costas voltadas, deram mais um passo para a acabar com o rumor. Seja porque não existe qualquer tensão entre ambas, seja pelo apoio a Cristiano num momento delicado da sua vida pessoal, em que está debaixo dos holofotes da justiça, a matriarca e a companheira do jogador sentaram-se lado a lado e assistiram ao jogo do campeonato.

O momento foi captado para a fotografia e está a correr mundo na Internet.

Ronaldo marcou o primeiro golo da Juventus aos 28 minutos, abrindo caminho à décima segunda vitória em 13 jogos, o que confere à "Vecchia Signora" o estatuto de líder destacado do campeonato.

Com o tento marcado, o melhor do mundo tornou-se o mais rápido jogador da Juventus a marcar dez golos na primeira época no clube. O feito foi alcançado em 1317 minutos e 16 jogos.

Ronaldo atingiu os 407 golos nas ligas europeias e ultrapassou o alemão UweSeeler, que fez 406 em toda a carreira. Só três jogadores marcaram mais do que CR7 nos principais campeonatos europeus: o escocês Jimmy McGrory (408 golos), o húngaro Ferenc Puskás (514) e o checo Josef Bican (517).