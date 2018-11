Dolores Aveiro em Itália para matar saudades dos netos

NA Hoje às 14:52 Facebook

Dolores Aveiro viajou até Itália para matar saudades dos netos, nomeadamente de Cristiano Júnior, e apoiar a equipa de futebol da Juventus.

A mãe de Cristiano Ronaldo, que reside atualmente na ilha da Madeira, está por solo italiano este sábado a desfrutar de algum tempo em família ao lado de Cristianinho e do seu companheiro, José Andrade.

Dolores Aveiro fez questão de partilhar o momento no seu perfil de Instagram. Na fotografia, a matriarca do clã surge ao lado do filho mais velho do jogador português para desejar "boa sorte à Juventus" para o encontro contra o Spal marcado para este sábado (17 horas).

Recorde-se que os filhos de Cristiano Ronaldo - Cristianinho, Eva e Mateo - nasceram através de gestação de substituição. Já Alana é fruto da sua relação com Georgina Rodriguez.