Dolores Aveiro mostra como cresceram os gémeos de Ronaldo

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Com sete meses, os filhos de Cristiano Ronaldo estão cada vez mais crescidos. A avó dos gémeos, Dolores Aveiro, não resistiu a partilhar uma ternurenta imagem de Eva e Mateo nas redes sociais.

Já lá vão quase oito meses desde que Eva e Mateo vieram ao mundo, em junho do ano passado. Desde que foi divulgada a sua primeira fotografia dos gémeos, os fãs têm-se rendido aos gémeos.

Na mais recente imagem dos filhos de Cristiano, partilhada pela avó Dolores Aveiro no Instagram, é possível ver o quanto estão crescidos. "Lindos, a minha vida", escreveu na legenda da publicação a mãe do craque português.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As parecenças da pequena Eva, que surge do lado esquerdo, com o pai não passam despercebidas. O mesmo acontece com Mateo, que encanta os seguidores com um sorriso.

Ao craque português não faltam motivos para se orgulhar. Além dos gémeos, Ronaldo é pai de Cristianinho, de sete anos, e de Alana Martina, de apenas dois meses, fruto da relação com Georgina Rodriguez.