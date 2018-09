Dolores Aveiro: "Quando engravidei, nem sabia por onde saíam os bebés"

Ana Filipe Silveira 06 Junho 2018 às 17:34 Facebook

Twitter

Dolores Aveiro faz capa da edição deste mês da revista "Cristina". Em entrevista à apresentadora da TVI, recorda o passado turbulento ao lado do marido e fala dos filhos e dos netos.

A entrevista deveria realizar-se na capital francesa. "Estava programada há mais de um mês", conta Cristina Ferreira, e Paris tinha sido a cidade eleita por ser aí que Dolores Aveiro iria lançou o livro "Mãe Coragem", escrito por Paulo Sousa Costa sobre a sua vida. "A horas de embarcarmos mudou tudo" e Cannes acabou por ser palco da conversa.

À apresentadora da TVI, a mãe de Cristiano Ronaldo recordou os momentos que viveu ao lado do marido, José Dinis Aveiro, que morreu em setembro de 2005, num hospital em Londres, devido a problemas hepáticos e renais. "Nunca me separei por vergonha", conta.

A matriarca do clã Aveiro lembra ainda a sua primeira gravidez. Tinha 20 anos e estava casada há dois. "Quando engravidei, nem sabia por onde saíam os bebés", admite a mãe de Elma, de 44 anos, Hugo, de 43, Katia, de 40, Cristiano Ronaldo, de 33.

Relativamente ao futuro, uma revelação sobre o filho mais velho, de quase oito anos, do capitão da seleção nacional no que ao desporto-rei diz respeito: "O Cristianinho é melhor do que o pai".

Para Cristina Ferreira, a conversa foi "tão genuína" que, para a companheira de Manuel Luís Goucha nas manhãs de Queluz de Baixo, Dolores Aveiro "esquece-se que é mãe do melhor jogador do mundo".