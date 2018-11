Drake acusa casino de racismo após ter sido impedido de jogar

Dúlio Silva Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

O "rapper" canadiano Drake acusou um casino da cidade de Vancouver, no Canadá, de racismo depois de lhe ter sido recusada a possibilidade de jogar no estabelecimento, mesmo cumprindo todos os requisitos necessários.

Revoltado pela forma como foi tratado num, casino na noite de sexta-feira para sábado, Drake recorreu à sua conta da rede social Instagram para desabafar com os fãs sobre o sucedido.

"O Parq Casino é o pior negócio que já presenciei", começou por escrever o "rapper", de 32 anos, na ferramenta Instastories. "Traçaram o meu perfil e não me permitiram jogar mesmo quando eu tinha tudo aquilo que eles me pediram originalmente", acusou.

Solidários com o seu ídolo, os fãs de Drake não perderam tempo e manifestaram, também eles, o seu descontentamento. Para isso, invadiram as redes sociais do casino e acusaram o estabelecimento de uma atitude racista, tendo alguns internautas exigido mesmo que seja apresentado um pedido de desculpas ao intérprete.

Depois das críticas, o Parq Vancouver utilizou os seus canais oficiais para emitir um comunicado. "Sentimos muito por ouvir essa experiência e levamos esses assuntos muito a sério", começou por explicar Narinder Nagra, diretor de marketing do resort.

"Somos obrigados a aderir a regulamentações rigorosas em relação ao jogo na Colúmbia Britânica. Estamos a investigar o assunto e já fizemos vários esforços para entrar em contacto com o cliente e com a sua equipa para discutir a questão. Estamos comprometidos em ter uma conversa produtiva", garantiu.