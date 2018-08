AFS Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Sofia Sanchez, uma rapariga de 11 anos que espera por um transplante de coração, foi surpreendida pelo "rapper" Drake, que a visitou no Hospital Pediátrico Lurie, em Chicago, nos EUA.

Sofia é grande fã de Drake e tinha partilhado um vídeo no qual cantava uma das músicas do artista, na esperança de que ele a fosse visitar. A partilha surtiu efeito e, esta segunda-feira, o "rapper" surpreendeu a jovem, que espera por um coração novo.

Sanchez foi diagnosticada com cardiomiopatia, uma condição do músculo cardíaco que dificulta o bombardeamento de sangue para o resto do corpo.

Sofia e Drake cantaram, tiraram fotografias, trocaram autógrafos e conversaram. A jovem, cujos únicos desejos eram conhecer o intérprete e receber um transplante de coração, não podia ter ficado mais feliz.