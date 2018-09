Drew Barrymore reconhece a cocaína como o "pior pesadelo"

Carolina Morais Hoje às 11:44 Facebook

Durante uma entrevista no programa da Netflix "Norm Macdonald Has a Show", Drew Barrymore refletiu sobre o seu passado ligado à dependência de cocaína. E admitiu: "É o meu pior pesadelo neste momento."

Tinha apenas 12 anos quando começou a descobrir o mundo das drogas. Aos 14, entrou pela primeira vez numa clínica de reabilitação. É verdade que o passado conturbado de Drew Barrymore não é novidade, mas há muito que a atriz de 43 anos não desabafava sobre a dependência. Fê-lo agora no programa de entrevistas "Norm Macdonald Has a Show", que ficou disponível na Netflix esta sexta-feira.

"Sentes falta da cocaína?", questionou o apresentador. "Não. Oh meu Deus. Já passou tanto tempo, mas não. Nunca fiz alucinogénios... mas bebo álcool, aprecio a minha vida e desanuvio a cabeça. Não é que seja um exemplo de clareza e presença, mas a cocaína é literalmente o meu maior pesadelo neste momento", respondeu Barrymore, esclarecendo ainda que nunca consumiu heroína.

A atriz que se popularizou com apenas sete anos no filme "E.T. - O Extraterrestre", de Steven Spielberg, falou ainda sobre as consequências de ter começado a trabalhar no mundo do cinema tão cedo. "É uma receita para o desastre. Mas sabes o que é mais curioso? Despachei todas as porcarias quando tinha 14 anos, numa espécie de crise de meia-idade - fui institucionalizada, posta de parte, fiquei sem família e fiquei despachada. E depois entrei no ciclo de ser responsável por mim própria."

A atriz é mãe de duas meninas - Olive, de cinco anos, e Frankie, de quatro -, fruto do seu casamento com Will Kopelman. O casal separou-se em 2016.