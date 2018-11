AFS Hoje às 14:13 Facebook

Amaia Romero e Alfred García, a dupla que Espanha trouxe a Portugal, em maio, para atuar no Festival Eurovisão da Canção, colocaram um ponto final na relação.

Depois dos rumores que apontavam para a possibilidade de Amaia e Alfred estarem em vias de facto, que ganharam força quando, esta segunda-feira, a revista "Qué me dices" publicou várias imagens da cantora a sair de casa do catalão com alguns pertences, eis que a confirmação chegou por via de um outro órgão de comunicação.

Segundo a revista "¡Hola!" conseguiu apurar junto de alguns amigos do casal que encantou Espanha na "Operação Triunfo", e que por esse facto adquiriu bilhete para a edição deste ano da Eurovisão, o casal optou mesmo por seguir caminhos diferentes, colocando assim um ponto final na relação que tinha iniciado em 2017.

Em maio, Alfred García, de 21 anos, e Amaia Romero, de 19, subiram juntos ao palco do Altice Arena, em Lisboa, no Festival Eurovisão da Canção. O tema que trouxeram até nós, "Tu Canción", terminou o certame na 23.ª posição, com 61 pontos.

Recorde aqui a atuação da dupla espanhola na Eurovisão: