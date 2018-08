Duques de Sussex passam fim-de-semana de sonho na mansão de George Clooney em Itália

AFS Hoje às 15:55 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle passaram o fim de semana com George Clooney e a mulher, Amal. O destino de sonho foi o Lago Como, situado no norte de Itália, local tão procurado por celebridades de todo o mundo.

Os duques de Sussex viajaram na noite de quinta-feira passada e ficaram hospedados na mansão que o casal Clooney detém naquela região, onde se mantiveram até este domingo. A informação tem sido veiculada por vários órgãos de comunicação italianos.

De acordo com a revista milanesa "Chi", Meghan terá mesmo ajudado a advogada Amal Clooney a cuidar dos filhos do casal, os gémeos Alexander e Ella, enquanto o príncipe e o ator se entretinham a jogar basquetebol no jardim da casa da estrela de Hollywood.

A amizade entre os dois casais já é conhecida. Em maio, os Clooney figuraram na lista de convidados no casamento real, na Capela de Windsor, e estiveram presentes também na festa mais restrita que se seguiu, na Frogmore House, onde só as figuras mais chegadas à família real é que poderiam participar.

O Lago Como situa-se no norte de Itália, junto à fronteira com a Suíça. Recentemente, também Cristiano Ronaldo se deixou encantar pela beleza desta região transalpina, onde esteve acompanhado pela namorada, Georgina, e o filho mais velho, Cristianinho.