Duques de Sussex querem arranjar emprego para vítima de terramoto

Harry de Inglaterra e Meghan Markle terão prometido arranjar emprego a uma jovem neozelandesa, vítima de um terramoto que, em 2011, atingiu a cidade de Christchurch, localizada na Ilha Sul da Nova Zelândia.

Os duques de Sussex visitaram esta terça-feira o Café Comunitário de Maranui, na Nova Zelândia, onde participaram num evento sobre saúde mental. Aí, conheceram Lucia Kennedy, uma jovem de 19 anos que trabalha naquele local e que, em 2011, perdeu vários familiares e amigos depois de um forte terramoto que atingiu a cidade de Christchurch.

Disposta a cumprir um dos seus maiores desejos, Lucia explicou ao príncipe Harry que gostaria de poder trabalhar com ele quando terminasse a dupla licenciatura em comércio e psicologia, que se encontra a fazer atualmente. Mais do que o sonho de poder conhecer, pessoalmente, os duques, terá ficado ainda mais surpreendida com a resposta.

Impressionado com a história de vida da jovem, que depois da tragédia que viveu ainda teve a coragem de, aos 12 anos, criar o projeto "Take a Chance", cujo objetivo é o de colocar pessoas a testemunharem a realização dos seus sonhos, o príncipe Harry disse a Lucia, segundo esta revelou ao site Stuff, que também ele adoraria trabalhar com ela e pediu-lhe para o contactar, assim que terminar o curso, para lhe arranjar emprego.

Harry e Meghan Markle concluíram esta quarta-feira uma digressão oficial de 16 dias que os levou até vários países da Oceânia. Num desses momentos, a duquesa de Sussex discursou sobre os direitos das mulheres, por ocasião do 125.º aniversário do sufrágio feminino, que este ano se comemora na Nova Zelândia, naquela que foi uma das maiores intervenções que realizou desde que se casou com o príncipe Harry, em maio deste ano.