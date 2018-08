Dwayne Johnson presta homenagem a fã morta em acidente de viação

Carolina Morais Hoje às 11:40 Facebook

Dwayne Johnson recebeu a mensagem de um jovem que perdeu a irmã e a mãe, fã do ator, num acidente de carro. Num bonito gesto de homenagem, gravou um vídeo de apoio e publicou-o no Twitter.

Angelo Pizarro perdeu a mãe e a irmã num trágico acidente de carro, na semana passada. Na tentativa de fazer algo extraordinário pela família que perdeu, decidiu recorrer ao Twitter para tentar chegar a Dwayne Johnson e transmitir-lhe que a sua mãe era uma grande fã.

"A minha incrível mãe que morreu adorava tanto, tanto, tanto o The Rock. Estou a tentar que ele faça um vídeo onde diz o nome dela para o funeral. Se puderem "retweetar" isto sem parar, para que ele possa ver, significaria o mundo para mim. Obrigada!", escreveu o jovem, junto de uma fotografia da sua mãe a abraçar um "poster" do ator.

O apelo funcionou. Foram tantas as pessoas que partilharam a publicação, que Dwayne Johnson não lhe ficou indiferente. E fez o que lhe foi pedido. "Envio-te muito amor, esperança e força, da minha família para a tua. Quero agradecer-te pelo contacto e lamento imenso o que aconteceu à tua irmã e mãe. Se a tua mãe me consegue ver agora, e tenho a certeza que consegue, quero agradecer-lhe por todo o amor e por ser uma fã tão incrível", disse o ator de 46 anos no vídeo que partilhou na rede social.

Pizarro, assim que recebeu a boa notícia, apressou-se a agradecer ao ídolo da sua mãe. "Muito obrigada! Espero que toda a gente saiba quão fantástico és. Não consigo parar de sorrir, sabendo que ela está a sorrir tanto. Obrigada. E, mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que viram o meu 'post' (agora mais de um milhão)".