É (apenas) por esta razão que não vimos Kate Middleton sem casaco

Em Inglaterra, especialmente no que diz respeito à casa real, há todo um conjunto de regras e etiquetas a cumprir. Foi precisamente isso que "obrigou" Kate Middleton a estar permanentemente com o casaco vestido durante um dia na companhia da princesa Mette-Marit e do príncipe Haakon da Noruega.

Um casaco da Dolce & Gabbana de tom sóbrio, como Kate Middleton habituou o mundo a ser vista. A duquesa de Cambridge elegeu-o para ir até à escola Hartvig Nissen e para participar num lanche oferecido pela princesa Mette-Marit e o príncipe Haakon da Noruega, país onde está, ao lado de William, em visita oficial. E Kate usou-o ao longo de todo o dia.

De facto, há uma razão para que a duquesa de Cambridge nunca o ter sequer desabotoado: nem Kate Middleton nem qualquer outra mulher da casa de Windsor pode retirar o casaco quando há câmaras presentes. "As regras da etiqueta real consideram que uma mulher despir-se em público é sinal de 'despreocupação' e isso inclui tirar o casaco", escreve o "The Independent", citando a revista "OK!".

No caso do encontro com os príncipes noruegueses, as câmaras estiveram sempre nos locais por onde passaram o príncipe William e a mulher, impedindo assim a duquesa, que está grávida de seis meses, de mostrar mais indumentária além dessa.

A esta juntam-se outras regras, como não lhes ser permitido ter redes sociais em nome próprio ou, não sendo casadas com um elemento da família real, verem as joias da coroa serem-lhes vetadas para uso.