É assim que Georgina Rodríguez imagina os "haters"

Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia no Instagram em que aparece com uma máscara facial preta. "É assim que imagino os meus 'haters'", escreveu.

Ser namorada do melhor jogador do mundo acarreta sabores e dissabores, como ser admirada por uns e "odiada" por outros. Mas, ao que tudo indica, Georgina Rodríguez não está preocupada com o facto de haver quem não goste de si e tem uma forma bem-humorada de lidar com isso.

"É assim que imagino os meus 'haters'", começou por escrever a namorada de Cristiano Ronaldo e mãe da sua filha mais nova, Alana Martina, no Instastories, aplicação da rede social Instagram que permite a publicação de fotografias e vídeos durante apenas 24 horas.

A acompanhar a declaração, a espanhola partilhou uma imagem sua na qual aparece com a cara coberta com uma máscara facial preta. Veja a imagem na galeria acima.

"O rosto é o espelho da alma", acrescentou Georgina, que celebrou no passado sábado, dia 27, o seu 24 aniversário.