"É difícil ser dadora" de órgãos, diz amiga de Selena Gomez

A amiga de Selena Gomez que doou um dos seus rins à cantora, no início do ano passado, esteve no "talk show" de Harry Connick Jr. e falou sobre o processo de recuperação.

Francia Raísa e Selena Gomez conheceram-se há uma década, durante uma visita a um hospital pediátrico organizada pela Disney e pela ABC Family, estações televisivas para as quais trabalhavam. Amigas, foi a primeira quem se ofereceu para doar um dos seus rins à segunda, diagnosticada com lúpus em 2013. O transplante aconteceu no início de 2017 e, desde então, Raísa tem estado em recuperação.

O processo não foi fácil, especialmente nos primeiros dois meses pós-operatório. "Eu sou uma pessoa muito ativa e o meu médico disse-me que eu não poderia mover-me durante esse período. Não pude fazer qualquer atividade. Apenas andar. Isso foi muito difícil para mim", contou a atriz a Harry Connick Jr. no talk show "Harry".

A atitude nobre de Francia Raísa, de 29 anos, não a impediu de, no mesmo programa, referir ser "difícil ser dadora". "Estamos a perder uma parte do nosso corpo que não precisamos perder", justificou.

Na altura do transplante do seu rim para Selena Gomez, Raísa disse estar "agradecida a Deus por ter confiado em si" para "tomar uma atitude que não só salvou" a sua "vida, como também mudou" a sua "jornada".