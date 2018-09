É este o guarda-costas de Cristiano Ronaldo na Rússia

Ana Filipe Silveira 10 Junho 2018 às 15:14 Facebook

Começou por acompanhar Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões e, agora, é o homem que vai zelar pela segurança do internacional português ao serviço da seleção na Rússia. Saiba quem é Nuno da Cruz Marecos.

Um "especialista" com "treino qualificado", "responsável e dinâmico, que trabalha sempre para ultrapassar as dificuldades em nome do trabalho". É assim que Nuno da Cruz Marecos se define na rede social LinkedIn. Ex-paraquedista, forcado e antigo lutador de MMA, foi ele o homem escolhido por Cristiano Ronaldo para seu guarda-costas durante o Mundial de futebol na Rússia.

"A minha experiência passada nas forças especiais portuguesas deu-me conhecimentos em várias áreas (...). No campo da segurança, as décadas mais recentes têm sido dominadas pela agressão e pelo extremismo. (...) Temos de melhorar a nossa segurança. Somente através de práticas ativas e de profissionais mais qualificados para o trabalho podemos fazê-lo enquanto progresso para a sociedade", acrescenta.

Terá sido a experiência do membro e líder dos Forcados Amadores da Chamusca que levou o avançado luso a contratar os seus serviços. "Ele sabe que ninguém lhe fará frente se ele tiver alguém como o Nuno a seu lado. O Nuno esteve com ele em todos os momentos em Kiev e de certeza que lá estará também durante o Mundial", conta fonte próxima de CR7 ao jornal britânico "The Sun".

Nuno da Cruz Marecos colaborará com Gonçalo Salgado, também lutador de ​​​​​​​MMA, pela segurança do madeirense.

Recorde-se que, há quase um mês, o autoproclamado Estado Islâmico (EI) voltou a ameaçar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.