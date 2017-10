Ed Sheeran cancela concertos após acidente de bicicleta

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Ed Sheeran fraturou o pulso direito e o cotovelo esquerdo após ter sido atropelado e caído da bicicleta, vendo-se obrigado a cancelar os concertos que iria dar na Ásia.

O músico britânico estava à espera de um parecer dos médicos e confirmou o seu afastamento temporário dos palcos. Ed Sheeran deu a notícia através das redes sociais e anunciou quais os concertos que vai falhar.

"Uma visita aos meus médicos confirmou fraturas no meu pulso direito e cotovelo esquerdo, que me deixam incapaz de atuar ao vivo num futuro próximo. Infelizmente, isto significa que os seguintes espetáculos não vão decorrer como estava previsto: Taipei, Osaka, Seul, Tóquio e Hong Kong. Estou à espera de ver como corre a recuperação, antes de tomarmos uma decisão em relação aos outros concertos. Fiquem atentos para saberem mais detalhes. PS - O Ed não está a escrever isto, ele tem ambos os braços engessados/ligados", pode ler-se nos perfis oficiais do artista.

O acidente terá ocorrido em Londres, esta segunda-feira, dia em que o músico, de 26 anos, publicou nas redes sociais a primeira fotografia de braço ao peito. Apesar de conseguir cantar, Ed Sheeran está impedido de tocar guitarra, não se sabendo quanto tempo demorará a recuperar da lesão na mão direita, com a qual toca o instrumento.