Ed Sheeran deixará a música assim que constituir família

O cantor britânico, que está agora noivo de Cherry Seaborn, revelou que pretende abandonar os palcos logo que tiver filhos. "Eu quero ser um bom pai", justificou.

Dias depois de anunciar o noivado com Cherry Seaborn, Ed Sheeran já fala dos seus planos para o futuro. O músico, de 26 anos, revelou o seu desejo de formar uma família, o que se pode vir a concretizar mais cedo do que se espera.

Para os fãs, as notícias não são as melhores. Apesar da sua paixão pela música, o cantor admitiu que chegará o dia em que vai ter de assumir outras responsabilidades. Assim que se tornar pai, é provável que deixe a carreira de lado.

"A minha ambição vai descer para zero assim que tiver filhos", confessou em declarações ao "Daily Star", "Com outra vida para cuidar, vou deixar de me preocupar tanto comigo mesmo".

Segunda a mesma fonte, esta não é a primeira vez que Ed Sheeran mostra vontade em constituir família, podendo vir a fazê-lo quando completar 30 anos. Se assim for, restam ao cantor quatro anos dedicados ao mundo da música.