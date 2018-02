Ed Sheeran poderá atuar no casamento de Harry e Meghan

AFS Hoje às 15:57 Facebook

Ed Sheeran poderá estar a preparar-se para marcar presença na cerimónia mais aguardada do ano no Reino Unido. O cantor britânico terá sido convidado para atuar no casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, que se irá realizar no próximo mês de maio.

Ed Sheeran a cantar para Harry e Meghan? Sim, poderá estar prestes a acontecer. Segundo o que avançou o Entertainment Tonight, é possível que o músico venha a marcar presença no casamento real do ano.

O casal, que se prepara para oficializar a relação a 19 de maio, terá convidado o intérprete de "Shape of You" para tocar alguns dos seus temas durante a cerimónia.

Em entrevista ao mesmo site, uma correspondente da casa real inglesa afirmou que apesar de ainda não terem tido qualquer resposta do cantor, Ed Sheeran fará certamente um bom trabalho ao atuar no casamento.

"As pessoas adoram as suas músicas românticas e, por isso, ele é o candidato ideal para cantar durante a primeira dança. Para além disso, acredito que o Harry sempre gostou dele", revelou Victoria Arbiter.

Se a atuação chegar a acontecer, será provavelmente durante o segundo copo de água da cerimónia, dirigido aos amigos mais chegados e familiares do príncipe Harry e de Meghan Markle.

Apesar de o palácio ainda não ter confirmado a presença do artista, Ed Sheeran já tinha demonstrado a sua vontade em assistir ao casamento. Em dezembro passado, quando questionado se gostaria de atuar durante a celebração, afirmou: "Ainda não fui convidado. Mas se fosse, não colocaria essa hipótese de lado".