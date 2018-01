Ed Sheeran está noivo

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico Ed Sheeran, de 26 anos, revelou, este sábado, nas suas páginas de Facebook e Instagram, que se vai casar com Cherry Seaborn. O noivado surge ao fim de três anos de relacionamento.

"Arranjei uma noiva mesmo antes do ano novo. Estamos muito felizes e apaixonados", escreveu o intérprete de "Perfect", na legenda de um registo fotográfico em que surge agarrado à sua futura mulher, também de 26 anos, que conhece desde o ensino secundário.

Embora tenham mantido uma amizade durante a adolescência, ambos seguiram caminhos opostos, que voltariam a cruzar-se em 2015, quando começaram a namorar.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em apenas três horas, o anúncio do noivado de Ed Sheeran já marca a atualidade deste sábado nas redes sociais. Só no seu perfil de Instagram, no qual é seguido por quase 19 milhões de pessoas, a imagem já conta com mais de dois milhões de "gostos" e cerca de 80 mil comentários a felicitarem o par.