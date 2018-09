Eddie Murphy e Paige Butcher estão noivos

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:25 Facebook

Um mês depois de anunciarem que estão à espera do seu segundo filho em comum, Eddie Murphy e Paige Butcher confirmam que vão dar o nó.

Os representantes do ator norte-americano confirmaram ao "site" Page Six que Eddie Murphy vai casar-se com Paige Butcher. A atriz, com a qual Murphy tem uma relação desde 2012, está grávida e o novo filho do casal deverá nascer em dezembro.

A suspeita surgiu depois de Butcher ter sido vista a passear pelas ruas de Los Angeles com um anel de noivado e a exibir a sua barriga de seis meses de gestação.

Este é o segundo filho do casal de artistas, que já pai de Izzy, de apenas dois anos.

Eddie Murphy tem mais oito filhos.