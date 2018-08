Eder vai ser pai de um menino

DS 30 Maio 2018 às 13:39 Facebook

Eder, o futebolista que marcou o golo de Portugal na final do campeonato da Europa de 2016, em França, e deu o título à seleção nacional, já sabe qual o sexo do bebé que vai ter fruto do casamento com Sanna Ladera.

A mulher do jogador anunciou na sua conta da rede social Instagram que o casal está à espera de um menino. Este vai ser o primeiro filho do jogador, depois do casamento com a belga em julho do ano passado.

Recorde-se que o internacional português já tinha recorrido às redes sociais, em abril, para anunciar a gravidez de Sanna e expressar a felicidade que está a sentir pelo bom momento a nível pessoal.

A nível profissional, as emoções estarão divididas. Eder, que representa atualmente o Lokomotiv de Moscovo, sagrou-se campeão da Rússia, no início deste mês, mas viu confirmada a ausência da seleção no próximo campeonato do Mundo.