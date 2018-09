Eduardo Beauté declara-se à filha: "Vejo em ti um bocadinho de mim, mas muito melhor do que eu"

Carolina Morais Hoje às 15:17 Facebook

Eduardo Beauté publicou nas redes sociais uma mensagem emotiva para a sua filha, Lurdes, que acaba de entrar na escola primária. "Não te esqueças de mim. Cresce, aprende, sê feliz."

A filha adotiva de Eduardo Beauté e Luís Borges tem seis anos e acaba de entrar na escola primária. Orgulhoso, o cabeleireiro de 51 anos partilhou uma mensagem para a pequena Lurdes, admitindo ficar com o "coração apertado" à medida que a vê crescer.

"Hoje reparei que estás crescida. Mesmo crescida. Fui levar-te à escola e, de repente, apercebi-me que os beijinhos já são às escondidas e apenas a meu pedido. Desde quando é que não tenho direito a um beijinho? Sei que, inevitavelmente, vai haver um dia em que na pressa da rotina matinal te vais esquecer que o teu beijo me acalma. O teu beijo diz-me 'gosto de ti, pai' sempre que te deixo à porta da escola e diz-me 'estou feliz por te ver' quando te vou buscar", começou por desabafar Eduardo Beauté.

E continuou com uma bonita declaração de amor. "Não te esqueças de mim. Cresce, aprende, sê feliz. Serei sempre teu pai e o meu coração é sempre metade teu e metade do pai. Sempre. Mas não penses que te amo pela metade. Amo-te inteira. No que és e no que serás. Sempre. Fico imensamente feliz porque este ano vais entrar na escola primária e pelo que vejo já estás muito bem adaptada aos teus novos amigos. Vejo em ti um bocadinho de mim, mas muito melhor do que eu. "

Ao longo da mensagem, Eduardo vai pedindo carinhosamente a Lurdes que não deixe de dar um beijinho ao "papá". "E estende-lhe sempre a tua mão. Mas o que quero, o que quero mesmo é que eu seja para ti e para sempre um porto de abrigo, um sítio seguro para estar, sempre que te sentires no meio de uma tempestade, ou numa explosão de emoções que não consegues controlar. Não te deixes afundar, volta para mim. Pegamos no teu livro de receitas do Mickey e fazemos uma 'pizza'. Os dois. Dá-me um beijinho, vá lá. Aprende a crescer e cresce a ser feliz. Um beijinho (às escondidas dos amigos)", conclui.

Recorde-se que Eduardo Beauté e Luís Borges estão separados, mas têm três filhos adotivos em comum.