Eduardo Madeira promete nadar até ao Farol do Bugio se Sporting vencer no Jamor

Eduardo Madeira, confesso adepto do Sporting, reagiu ao dia negro que se viveu em Alcochete e fez uma das suas já habituais promessas. O ator e comediante promete nadar até ao Farol do Bugio, em Oeiras, caso os leões vençam a Taça de Portugal no próximo domingo.

Agastado com o momento difícil que se vive no Sporting, Eduardo Madeira recorreu às redes sociais para tentar desanuviar o pesado ambiente que paira sobre Alvalade e Alcochete e fez uma promessa invulgar. Para isso, o Sporting terá de derrotar o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal.

"Está na hora da promessazinha para animar isto: Já fiz por Portugal no Euro 2016 (ganhámos), por Portugal na Eurovisão o ano passado (ganhámos) e agora vai ter de ser pelo meu clube. Se o Sporting Clube de Portugal ganhar a Taça de Portugal vou até ao Farol do Bugio a nado", pode ler-se numa publicação partilhada esta terça-feira nas redes sociais.

Recorde-se que Eduardo Madeira desfilou nu no Marquês de Pombal aquando da vitória de Portugal no Euro 2016 e atravessou o rio Tejo a nado (também nu) depois de Salvador Sobral se ter sagrado vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2017.

Na mesma mensagem, o humorista do programa "Donos Disto Tudo", da RTP1, aproveitou para pedir bom senso aos envolvidos no momento do clube verde e branco, cuja academia, em Alcochete, foi esta terça-feira invadida por cerca de 50 adeptos de cara tapada que agrediram jogadores, equipa técnica e equipa médica: "PS - Quanto ao resto, despeçam, suspendam, expulsem, mas organizem-se e calem-se de uma vez porra!"

A caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente com mensagens de admiradores do comediante, que lhe perguntaram se esta promessa também seria para cumprir tal e qual veio ao mundo. "E logicamente vais nu?", questionou um internauta, que não ficou sem resposta de Eduardo Madeira: "Mas vocês acham que por ir nu vou mais rápido?"