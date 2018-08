Eduardo Madeira revoltado com críticas ao "sketch" de Herman José na Eurovisão

João Manuel Farinha 10 Maio 2018 às 11:03 Facebook

Eduardo Madeira criticou as "virgens ofendidas" que se indignaram com o "sketch" protagonizado por Herman José na semifinal da Eurovisão e deixou rasgados elogios ao "verdadeiro artista".

O momento cómico da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção caiu mal junto de muitos fãs do certame, que fizeram chover críticas a Portugal e ao protagonista da rábula, Herman José. O comediante e ator Eduardo Madeira deixou um recado às "virgens ofendidas" que tentaram protagonizar um movimento de "censurazinha".

"Esta censurazinha do politicamento é das coisas mais disparatadas de sempre. E começa a ser perigosa", declarou nas redes sociais, na legenda de uma fotografia em que surge ao lado de David Attenburger, a personagem de Herman José que irritou os fãs britânicos do festival.

"Se isto continua creio que vamos assistir ao triunfal regresso da 'Spanish Inquisition' em breve. E não, não falo do sketch dos Monty Python. Falo da verdadeira. Com autos de fé e queima de livros e coisas que sejam incorretas aos olhos da 'nova fé'. Por mim, que até participei, aquilo estava um mimo. E o Herman José excelente, 'as usual'", continuou.

"Às virgens ofendidas eu responderia com o refrão de uma dessas musiquetas novas vindas dos arrabaldes do país irmão, ou seja: quero mais é que se f***!", rematou.

Recorde-se que Herman José fez um pequeno vídeo - "Planet Portugal" - em jeito de sátira ao naturalista britânico Sir David Attenborough, semelhante aos do programa "Herman Enciclopédia", dos anos 1990. O público britânico considerou tratar-se de uma ofensa a Attenborough, considerado uma lenda no Reino Unido.