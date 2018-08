Eis as primeiras imagens do conto de fadas de Hilary Swank

Carolina Morais Hoje às 11:31 Facebook

A atriz de 44 anos casou-se há uma semana com o empresário Philip Schneider, mas só agora revelou as fotografias da cerimónia.

Conheceram-se pela primeira vez num "brunch", orquestrado por amigos em comum. Um "brunch", aliás, que se prolongou dia fora. "Encontrámo-nos às 10 horas e despedimo-nos às 23 horas. Claramente gostámos da companhia um do outro", contou Hilary Swank à revista "Vogue".

Estávamos em 2014 e, um ano e meio depois, a atriz norte-americana e o empresário Philip Schneider anunciavam o noivado. No entanto, foi apenas no passado dia 18 que, em segredo, subiram ao altar para oficializar a sua história de amor.

Uma semana depois, Hilary Swank partilhou nas suas redes sociais as primeiras imagens do casamento, que se quis reservado a familiares e amigos próximos - ou não tivesse decorrido no recôndito parque de Redwoods, na Califórnia.

"Aconteceu... o meu sonho realizou-se. Casei com o homem dos meus sonhos no meio de um bosque encantado perante todos os que nos são próximos, incluindo o meu cão como 'menino das alianças'", revelou a produtora de 44 anos, junto das fotografias partilhadas no Instagram.

O seu vestido de noiva, da autoria de Elie Saab, demorou nada mais, nada menos do que 150 horas a ser feito. O visual ficou completo com sapatos desenhados por Christian Louboutin, que ajudaram Swank a percorrer o altar - de braço dado com o pai - ao som da música "Two Sunsets", de Ludovico Einaudi.

O copo de água teve ainda direito a um bolo "vegan" sem glúten e a uma atuação surpresa por parte dos noivos, que dançaram que nem Fred Astaire e Ginger Rogers ao som de "In My Heart", de Moby.

"Toda a gente estava a divertir-se imenso e não queriam que a festa acabasse, por isso começámos a dançar com auscultadores sem fios pela noite fora, para não incomodarmos os vizinhos", contou ainda a atriz à revista "Vogue".

De recordar que Hilary Swank já foi casada anteriormente, com o ator Chad Lowe, entre 1997 e 2007.