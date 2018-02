Ana Filipe Silveira Hoje às 11:55 Facebook

A atriz Millie Bobby Brown, de 13 anos, aproveitou o embalo do Dia dos Namorados para revelar estar a viver um romance com Jacob Sartorius, de 15.

A imagem é de paixão e foi com ela que Millie Bobby Brown confirmou o seu romance com o cantor Jacob Sartorius. A atriz, conhecida por desempenhar o papel de Eleven na série "Stranger things", da Netflix, partilhou com os seus seguidores no Instagram uma fotografia ao lado do cantor.

Foi precisamente nesta rede social que Sartorius, de 15 anos, mais dois do que Millie, se tornou conhecido ao fazer "lip sync" de temas conhecidos. Acabaria, em 2016, por editar o single "Sweatshirt", com o qual se tornou o 9º artista mais pesquisado no Google nesse ano.

Ouça o tema que lançou o jovem cantor:

Millie Bobby Brown assinou recentemente contrato com a Legendary Entertainment para protagonizar e produzir uma série de filmes baseados nos livros de aventuras de Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes.

Já a terceira temporada de "Stranger Things" estreará este ano, em data a anunciar pela plataforma de "streaming".