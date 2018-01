"Quando tinha 12 anos fui sexualmente molestada por Joel Kramer", acusa Eliza Dushku

Hoje às 16:23 Facebook

Numa publicação nas redes sociais, a atriz de "Buffy - A Caçadora de Vampiros" revelou que foi vítima de abuso sexual aos 12 anos. Eliza Dushku acusa Joel Kramer de a ter violado durante as filmagens da longa-metragem "True Lies."

"Quando tinha 12 anos e estava a filmar "True Lies", fui sexualmente molestada por Joel Kramer, um dos maiores coordenadores [de duplos] de Hollywood". Assim começa a carta aberta de Eliza Dushku em que a atriz faz revelações inéditas e desvenda pormenores chocantes sobre o alegado episódio de abuso sexual de que foi vítima, corria o ano de 1994.

Eliza conta como Joel Kramer passou meses a tentar obter a confiança dos seus pais e recorda o dia em que o conseguiu. "Ele atraiu-me para o seu quarto de hotel em Miami com uma promessa que fez ao meu pai, de que me levava a dar um mergulho na piscina do hotel e me levava a comer sushi depois. Lembro-me de como ele metodicamente diminuiu as luzes, como ele regulou o ar condicionado para uma temperatura baixa, onde ele me colocou exatamente numa das suas camas, que filme ele meteu na televisão, como ele desapareceu para ir à casa de banho e apareceu nu, só com uma toalha à frente", descreve.

E continua: "Lembro-me do que estava a vestir, de como ele me deitou na cama, me prendeu com o seu gigantesco corpo e se esfregou em cima de mim. E disse-me: 'Agora não vais dormir, para de fingir'. Quando ele acabou, sugeriu: 'Acho que devemos ter cuidado...' Eu tinha 12 anos e ele 36".

Joel Kramer, coordenador de duplos de filmes como "Blade Runner 2049" e "The Conjuring 2", desmente todas as acusações, insistindo que nunca esteve sozinho com Eliza. "Nós cuidámos dela como se ela fosse a nossa criança. Não me lembro de estar sozinho com ela", assegurou, em conversa com a revista "The Hollywood Reporter".

No mesmo texto, a atriz conta ainda que, depois de ter revelado o episódio a uma pessoa mais velha, que decidiu confrontar Kramer, sofreu um acidente nas filmagens. "Passei a noite no hospital com as costelas partidas. Para ser clara, ao longo desses meses a ensaiar e a filmar 'TrueLies', Joel Kramer era o responsável pela minha segurança num filme. Diariamente, ele colocava os cabos e os cintos de segurança no meu corpo de 12 anos. A minha vida estava literalmente nas suas mãos. Quando era suposto ele ser o meu protetor, ele era o meu abusador", acrescentou.

O agente do produtor, da Worldwide Production Agency (WPA), deixou, entretanto, de representar Joel Kramer depois da denúncia da atriz, confirma a mesma publicação. "A WPA cessou com Joel Kramer com base nas alegações de má conduta agora relatadas", revelou o presidente da empresa. "Esse comportamento é inaceitável e totalmente incompatível com os padrões de conduta que exigimos de nós mesmos e que esperamos dos nossos clientes", concluiu.