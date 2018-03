Ellen DeGeneres revela que morte de namorada inspirou a sua carreira

Dúlio Silva Hoje às 13:45 Facebook

Ellen DeGeneres, que perdeu uma antiga namorada após um acidente de carro, revelou que a tragédia inspirou um dos seus primeiros projetos enquanto comediante.

Muito antes de se tornar numa das mais famosas apresentadoras norte-americanas, Ellen DeGeneres viu-se obrigada a lidar com uma grande perda na sua vida. Foi durante o podcast "Armchair Expert", emitido na terça-feira, que a "entertainer" desabafou sobre a morte de uma namorada.

Tudo aconteceu quando tinha 20 anos. Na sequência de um grave acidente de carro, a então cara-metade da apresentadora, de 21, acabou por morrer.

Em 2015, DeGeneres já tinha falado acerca do momento difícil que havia enfrentado, admitindo que, na altura, se sentiu culpada. A tragédia, segundo o que foi relatado, terá acontecido após uma discussão entre ambas.

Agora, ao ser entrevistada pelo ator Dax Shepard, Ellen revelou que a morte da jovem inspirou um dos seus primeiros projetos enquanto comediante.

A viver sozinha e a trabalhar como empregada de mesa na época, a humorista começou a refletir sobre o que tinha acontecido. "Porque é que esta linda rapariga de 21 anos morreu e as pulgas continuam por aí?", questionou numa altura em que morava na cave de um apartamento.

De forma a passar o tempo, DeGeneres costumava escrever de "tudo", desde música a poesia. Foi então que surgiu a ideia para um dos seus trabalhos. "Eu achei que seria fantástico poder pegar no telefone e telefonar a Deus e fazer as perguntas à quais queríamos obter resposta". Daí nasceu "Phone Call to God", o seu primeiro projeto de comédia "stand-up".

"Acabei de escrever e, quando terminei, li e pensei: 'Meu Deus, isto é hilariante!'", recordou a apresentadora. "Vou fazer isto no Johnny Carson e tornar-me na primeira mulher da História a ser convidada para o programa", desejou na altura, concretizando esse sonho em 1986, quando marcou presença no formato "The Tonight Show Starring Johnny Carson" e partilhou pela primeira vez o seu trabalho.