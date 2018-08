João Manuel Farinha 04 Maio 2018 às 11:12 Facebook

Jenna Dewan esteve recentemente no "talk show" de Ellen DeGeneres, que a apresentou como Jenna Dewan Tatum. A atriz está a divorciar-se do ator Channing Tatum, o que levou a um pedido de desculpas por parte da apresentadora.

Ellen DeGeneres protagonizou um momento potencialmente embaraçoso na passada quarta-feira mas deu a volta à situação. A apresentadora recebeu a a atriz e bailarina Jenna Dewan no "The Ellen Show" e anunciou-a como Jenna Dewan Tatum. Ellen apercebeu-se do erro imediatamente e acabou por pedir desculpa.

"Tenho de dizer uma coisa antes de irmos para intervalo. Peço desculpa pela forma como te apresentei, é um hábito. A forma como tu e o Channing estão a gerir a situação é linda, sobretudo pela vossa filha. Quero pedir desculpa, conheço-vos há muito tempo e estou habituada a tratar-vos assim", lamentou Ellen.

Jenna Dewan compreendeu o lapso da anfitriã e aproveitou para agradecer o apoio que tem recebido por parte dos fãs: "Obrigado. Honestamente, obrigado a ti e a toda a gente por todo o amor e apoio."

Jenna Dewan e Channing Tatum anunciaram a separação no início do mês de abril, ao fim de quase nove de casamento. Os dois atores, ambos de 37 anos, são pais de uma menina - Everly - nascida em 2013.