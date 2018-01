Ellen Pompeo revela luta por igualdade salarial

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A protagonista de "Anatomia de Grey", que acabou de assinar um contrato milionário com o canal norte-americano ABC, revelou que durante anos ganhou menos do que o colega Patrick Dempsey.

É hoje a atriz mais bem paga da televisão, mas nem sempre foi assim. Ellen Pompeo, de 48 anos, revelou em entrevista à revista "The Hollywood Reporter" a luta por que teve de passar para conseguir "aquilo que merecia".

Em 2005, a ABC estreou o drama médico que todos conhecemos como "Anatomia de Grey". Todos os envolvidos mostraram-se entusiasmados com o projeto, à exceção da protagonista. Na altura a trabalhar no mundo do cinema, Pompeo admitiu não ter gostado da ideia de "ficar presa a uma série durante cinco anos". No entanto, devido a dificuldades financeiras, viu-se forçada a assinar contrato.

Catorze anos depois, a atriz continua a interpretar, por vontade própria, a tão conhecida do público Meredith Grey - um papel que até hoje ainda não quis abandonar. Mas apesar da sua personagem dar nome à série, as coisas nem sempre foram justas para Ellen Pompeo que, durante anos, ganhou muito menos do que Patrick Dempsey.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Quando, em conversa com o ator, tocava no assunto, numa tentativa de ambos negociarem os acordos em conjunto, "ele nunca estava interessado". Pompeo contou ainda que, a determinada altura, pediu para que reconsiderassem o seu salário, tendo em conta que era a protagonista da série. Mas os estúdios não concordaram.

Em 2015, com a saída de Dempsey do drama médico, abriram-se portas para a atriz. "Eles podiam sempre usá-lo contra mim - 'Nós não precisamos de ti, temos o Patrick' - e foi isso que fizeram durante anos".

Hoje, Pompeo tem finalmente a oportunidade de ser o que sempre desejou: produtora. Segundo o novo contrato assinado com a estação televisiva ABC, a atriz irá agora fazer parte da produção de "Anatomia de Grey" e será ainda coprodutora no "spinoff" sobre bombeiros da série.

Por ano, estima-se que irá receber cerca de 20 milhões de dólares. Pompeo mostra-se orgulhosa com a conquista e acredita que pode servir de exemplo para outras atrizes.