DS Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Ellen DeGeneres recebeu no programa a que dá nome as doze crianças e o seu treinador que, no início do verão, ficaram presos numa gruta da Tailândia durante 17 dias. Zlatan Ibrahimovic foi convidado para surpreender os jovens.

Três meses depois de ter sido concluído o resgate das doze crianças e do treinador que as orientava nos treinos de futebol, os sobreviventes foram convidados pela apresentadora norte-americana para participarem no programa "The Ellen Show".

Durante alguns minutos, os treze tiveram a oportunidade de explicar, com a ajuda de uma tradutora, como ficaram presas no complexo de grutas de Tham Luang, na Tailândia, como foram capazes de sobreviver durante aquele tempo e como estão agora a recuperar do susto por que passaram.

"O treinador disse-nos para orar e meditar para nos conseguirmos manter calmos. Ele ensinou-nos que, quando estamos mais calmos, também conseguimos ter um melhor raciocínio e descobrir o que fazer a seguir", contou uma das crianças.

"Quando vimos que estávamos presos lá dentro, percebemos que o melhor era beber água. Por isso começámos a beber a água limpa que caía das rochas, porque a água que se acumulava lá dentro estava suja e poluída", disse ainda outro dos sobreviventes.

Na reta final da entrevista, numa fase em que explicavam os planos para o futuro e o sonho de seguirem uma carreira no mundo do futebol, Ellen quis saber qual era o jogador preferido da comitiva. A resposta foi consensual: Zlatan Ibrahimovic.

"Era muito bom conhecê-lo, não era? Vem daí, Zlatan!", exclamou a comunicadora, de 60 anos, surpreendendo, desse modo, a equipa de futebol.

Grato pela preferência, o sueco fez questão de enaltecer a coragem de todo o grupo para superar o difícil momento. "Estes miúdos são mais corajosos do que eu. Mostraram um trabalho de equipa notável, muita paciência e fé. Esta é provavelmente a melhor equipa do mundo", elogiou o antigo craque de clubes como Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-German ou Manchester United, que atualmente defende as cores do LA Galaxy, de Los Angeles.